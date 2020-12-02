Köylerine internet isteyen çocuklara Yavaş'tan mesaj: Mansur Dede'niz size söz veriyor
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, köylerinde internet olmadığı için uzaktan eğitime erişimde sorun yaşayan çocukların "Mansur Dede, bizim köyümüze internet bağlatır mısınız" isteğine "Mansur Dedeniz size söz veriyor, yarın köyünüze internet bağlanmış olacak" sözleriyle yanıt verdi.
Köylerinde internet olmadığı için uzaktan eğitimde sorun yaşayan çocuklar, ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan 'internet bağlamasını' istediler. Çocukların 'Mansur Dede' diye seslendiği ABB Başkanı Yavaş da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla köylerine internet bağlanması sözünü verdi:
"Sevgili evlatlarım, Mansur Dedeniz size en kısa zamanda interneti gönderecek. İnşallah sizler de dersleri canlı olarak dinleyebileceksiniz. İzleyin ki yarın ülkemize çok yararlı gençler, insanlar olarak hayata atılın. Sizlerden başarı bekliyoruz ve sizlere güveniyoruz."
Sevgili evlatlarım,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 1, 2020
Mansur Dede'niz size söz veriyor. Yarın köyünüze internet bağlanmış olacak.??
Sizin gözlerinizdeki ışıkta, geleceğimizin umudu var. Ömrüm yettiği müddetçe eğitiminizden geri kalmamanız için elimden geleni yapacağım. https://t.co/mON6paXMSw pic.twitter.com/QtvRJBgqIV
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