Köylerine internet isteyen çocuklara Yavaş'tan mesaj: Mansur Dede'niz size söz veriyor

02 Aralık 2020 Çarşamba, 07:23

Köylerinde internet olmadığı için uzaktan eğitimde sorun yaşayan çocuklar, ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan 'internet bağlamasını' istediler. Çocukların 'Mansur Dede' diye seslendiği ABB Başkanı Yavaş da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla köylerine internet bağlanması sözünü verdi:

"Sevgili evlatlarım, Mansur Dedeniz size en kısa zamanda interneti gönderecek. İnşallah sizler de dersleri canlı olarak dinleyebileceksiniz. İzleyin ki yarın ülkemize çok yararlı gençler, insanlar olarak hayata atılın. Sizlerden başarı bekliyoruz ve sizlere güveniyoruz."