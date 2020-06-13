Köylülerin 'göçer' isyanı: Arıcılık tehdit altında

13 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Köydeki 650 adet civarındaki arı kovanın, çayır ve tarlalarının tahrip edildiğine dikkat çeken köylüler, “Sayın Valilik ve İl Tarım Müdürlüğü kiracı olarak gönderdiği göçerlerin menfaatini düşünürken bölgedeki köylülerin zarar ve ziyanını neden düşünmemektedir?” diye sordu.

Tunceli Ardıçlı Köyü Kültür ve Kalkınma Derneği Başkanı Abdullah Bilgili, valilik tarafından ihale komisyonunca kiraya verilen Hel Dağları yaylalarına sürülerin 1 Temmuz’dan önce çıkamadığı ve bundan dolayı sürülerin Mayıs başından Temmuz ayına kadar 45 gündür köyün özel mülkiyetlerine ve meralarını kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

'16 BİN KOYUNUN CEBREN İŞGAL ALTINDA'

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yardım isteyen Bilgili, köydeki 650 adet civarındaki arı kovanın, çayır ve tarlalarının tahrip edildiğine dikkat çekerek, “Bahse konu yayla kapasitesi 1999 yılı İl Tarım Müdürlüğü’nün raporunda 7 bin 500 koyunken bugün 15 bine çıkarılmıştır. Valilik, İl Tarım Müdürlüğü, Bitki Şube Müdürlüğü, Kaymakamlık, İlçe Tarım Müdürlüğü girişi yapılan sürü sayısını denetleyemedikleri için kapasitenin üç dört katına kadar bu sayı çıkmaktadır. Özel mülkiyetlerimiz kiraya verilmemesine rağmen köyümüzün ortak malı arazi ve meralar ile özel mülkiyetlerimiz 20 Mayıs 2020 tarihinden bu güne kadar 16 bin koyunun cebren işgali altındadır. Bölgedeki koyun sayısı 30 bin civarındadır. Kapasite üstü koyun sayımı neden yapılmamakta ve göz yumulmaktadır? Özel mülkiyetlerimiz üzerinde konuşlanan çadır sayısı 28 olup, muhtarlığımızca yapılan girişim, zarar ve ziyanımız bu güne kadar önlenememiş arazimiz tamamıyla tahrip edilmiştir. Sayın Valilik ve İl Tarım Müdürlüğü kiracı olarak gönderdiği göçerlerin menfaatini düşünürken bölgedeki köylülerin zarar ve ziyanını neden düşünmemektedir?” ifadelerini kullandı. Köylüler, valiliğin bu sorunu bir an önce çözmesini ve zararlarının karşılanmasını istediler.