Köylülerin maden ocağına karşı deliliydi! Yeni gelişme

30 Kasım 2020 Pazartesi, 13:12

Kömür madeni açılmak istenen Korkuteli Dereköy’de, bölgenin SİT alanı olması için delil olarak gösterilen ancak olduğu yerden çalınan tarihi eser kayaların altına gizlenmiş olarak bulundu.

A Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz, çalınan tarihi eserle ilgili "Müze görevlilerinin gelip inceleme yapmasının ardından kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmıştı" açıklamasını yaptı.

Çevre oluşumu A Platformu’nun Sözcüsü Hediye Gündüz konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak gelişmeleri bildirdi. Yayladaki tarım alanlarının ve su kaynaklarının yok olmasını önlemek için kömür madeni açılmasına karşı çıkan Dereköylüler,

“Kömür ocağı açılacak alanda antik kalıntılar var, maden ocağı açılmamalı” diyerek Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na örnek olarak 3 adet Roma döneminden kalan tarihi eseri göstermişti. Ancak yaylada duran bu tarihi eserlerden en büyük olanı, Müze görevlilerinin gelip inceleme yapmasının ardından kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığını anlatan Hediye Gündüz şu açıklamayı yaptı:

HIRSIZLIK ÜZERİNE KÖYLÜLER ARAMA FAALİYETİNE BAŞLADI: Çalınan tarihi eserin ardından köylüler jandarmaya şikayette bulunmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da dilekçe göndermişti. Bunlarla da yetinmeyen köylüler kendileri teyakkuza geçip bölgede arama-tarama hareketi başlatmışlardı. Bölgede hayvancılıkla uğraşan, sürülerini otlatan bütün çobanlarla tek tek görüşen köylüler, son günlerde bölgeye kimlerin gelip gittiğini, gece veya gündüz neler olduğunu sorguladılar.

ESERİ TERS ÇEVİRİP ÜZERİNE TAŞ YIĞMIŞLAR: Bu arada çevrede dikkatle arama yapan köylüler, kömür madeni açılmak istenen alana yakın bir bölgede ve stabilize yolun yakınlarında çok sayıda taşın yığılmış olduğunu gördüler. Daha önce böyle bir yığının olmadığının farkına varan ve kontrol etme ihtiyacı duyan köylüler, taşları kaldırarak açmaya başladılar. Taşların en altında çalınan tarihi esere ulaşan köylüler tarihi eserin ters çevrilerek normal taş süsü verildiğini fark ettiler. Köylüler, tarihi eserin bulunmasının sevinciyle hemen köye gelerek ilgililere haber verdiler. Ardından da jandarmayı arayarak durumu bildirdiler. Hemen akabinde jandarmayla bölgeye giden köylüler tarihi eseri jandarmaya teslim etti.

KÖMÜR MADENİ AÇILIRSA BÖLGE TARIMI BİTECEK: Sulu tarım sayesinde her yıl milyonlarca liralık meyve ihracatı yapan, bunun yanı sıra geniş tarım alanlarında hububat ekimi de gerçekleştiren yöre köylüleri, hayvancılık da yapıyor. Bölgenin Korkuteli’nin su havzası olduğu ve kömür madeni açılması halinde yer altı sularının kirlilik ve yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Bölgede Köy Hizmetlerinin tarımsal sulama amacıyla yaptığı su deposundan tarla ve bahçelerini sulayan köylülerin hemen hepsinin arazisinde sulama sistemleri bulunuyor.

ESERİN BULUNMASI KÖYLÜDE BÜYÜK SEVİNÇ YARATTI: Bu nedenlerle bölgede bir kömür madeni açılmasına tüm güçleriyle karşı çıkan Dereköylüler, yaylanın aynı zamanda antik bir yerleşim alanı olduğunu delillendirdikleri tarihi eserin bulunmasıyla büyük bir sevinç yaşadılar. Eserin çalınmasıyla büyük bir şok ve kızgınlık yaşayan Dereköylüler, şimdi 3 Ocak 2020 tarihinde Antalya Valiliğine verdikleri ve bölgenin SİT olmasını talep ettikleri dilekçenin sonucunu bekliyorlar. Köylüler, “Bu bölge tarihi yerleşim yeri… Antik kalıntılar var’ iddialarını yörede bulunan tarihi eserlerle delillendirmişti.”

DEREKÖY'DE NELER YAŞANMIŞTI ?

Dereköylüler, yaşam ve üretim alanlarına kömür madeni açılmaması için mücadele verirken, Antalya Tarım İl Müdürlüğü’nün maden ocağına “olur” verdiği ve diğer kurumların da olur vermesi için çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Köylüler, bölgenin sit alanı olması için bekledikleri müze görevlilerinin maden şirketinin aracıyla bölgeye gelmesi Dereköylüler’i şaşırtmıştı. Müze görevlilerini getiren ve araçlarını tarlaların arasına gizleyen şirketin çalışanları köylüler tarafından kovalanırken, tarihi eserleri inceleyecek olan memurlara da Dereköylüler,

“Neden şirketin aracıyla geliyorsunuz, devletimizin aracı yok mu? Üstelik geldiğinizde kimseye de haber vermiyorsunuz. Dereköy’ün muhtarı var, azası var” diye tepki göstermişlerdi. Dereköylüler, Aralık 2019’dan bu yana topyekûn mücadele veriyor ve kömür madeni istemediklerini her koşulda, her yerde dile getiriyor.