Köylüyü kaderine terk ettiler

28 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Trakya Platformu Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, lağım atıklarının Cami Deresi’ne karıştığına dikkat çekerek köyün içme suyu isale hattının kanalizasyon suları içinde kaldığını anlattı. İlgili tüm kurumlara başvuran Çidem’e skandal niteliğinde yanıt geldi. Devlet Su İşleri, ödenek olmadığı için dereyi şu an ıslah edemiyor.

Dere ıslah edilmediği için de hatların yeniden yapılmasının “kamu zararı” oluşturacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuran Çidem, “Necatiye köyü içinden geçen, Cami Deresi olarak anılan dere, günümüzde açık kanalizasyon haline gelmiştir. Birkaç yıldan bu yana kanalizasyon atıkları bulunmakta olup üstelik okulun yanındadır. Kanalizasyon atıklarından oluşan kötü koku ve sinek varlığının son bulması için kanalizasyonun onarılması, kanalizasyon atıkları içinde kalan içme suyu isale hattının güvenli bir alana alınması, halk ve çevre sağlığı açısından aciliyet arz etmektedir” dedi.

CİMER’den Çidem’e gelen yanıtta, söz konusu derenin, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü’nce ıslah çalışması yapılacağı gerekçesiyle yatırım programına alınmadığı belirtilerek “Islah çalışması sırasında mevcutta bulunan kanalizasyon ve içme suyu hatları hasar görecek olduğundan hatların yapılması halinde kamu zararı olacaktır.

Dere içerisine sızan atık sulara sebep olan hatların onarımının yapılması, yeniden yapılması gerekli olan kanalizasyon ve içme suyu hatlarının kamu zararı oluşmaması adına dere ıslahı çalışmasından sonra yapılmasının uygun olacağı kanaati oluşmuştur” denildi.

Öte yandan DSİ tarafından derenin ıslah çalışmaları için ihale yapıldığı ancak ödenek olmadığı için işe başlanılamadığı ortaya çıktı