KPSS Ortaöğretim, yarın yapılacak: İşte sınava dair tüm detaylar

21 Kasım 2020 Cumartesi, 21:24

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) yarın 81 ilde ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da düzenlenecek. KPSS’de adaylara 120 sorudan oluşan “Genel Yetenek” ve “Genel Kültür” testleri uygulanacak.

SAAT 10.00’DAN SONRA ADAYLAR SINAV BİNASINA ALINMAYACAK

188 sınav merkezinde saat 10.15’te başlayacak sınavda adaylara 120 sorudan oluşan “Genel Yetenek” ve “Genel Kültür” testleri uygulanacak. Adaylara 130 dakika süre verilecek. KPSS Ortaöğretim adayları, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAV SONUÇLARI 24 ARALIK’TA AÇIKLANACAK

O¨SYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan es¸, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Sınav sonuçları, 24 Aralık’ta açıklanacak. Sınavda korona virüsü salgınına karşı tedbirler alınacak. Sınav binalarının ve salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

ADAYLARA MESKE VE DEZENFEKAN DAĞITILACAK

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskelerini ve siperliklerini de kullanabilecek. Sınav görevlilerinin Covid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Covid-19 belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak.

COVID-19 HASTASI ADAYLAR AYRI YERLERDE SINAVA GİRECEK

Covid-19 ile ilgili durumu olan adaylar da HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Covid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Bu durumda olan adaylar, ÖSYM tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek.

Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirilecek.