KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 12:36

KPSS 2020/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" açıklamasında bulundu.