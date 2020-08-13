KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2020/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.
KPSS 2020/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" açıklamasında bulundu.
Video Haberler
- YSS Köprüsü çıkışında kaza! Trafik yoğunluğu oluştu
- Mucize kurtuluş kamerada
- İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada
- Silahlı gaspçılar taksiciye dehşeti yaşattı
- Beyrut'taki patlama anına ilişkin yeni görüntüler
- Gergin anlar! Rus ve ABD uçakları karşı karşıya geldi
- Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, hırsızlık yaptılar
- Albayrak'tan dövizdeki dalgalanmayla ilginç açıklama
- Ankara'da çok sayıda kadın gözaltına alındı
- Galata restorasyonunu yapan firma sahibi AKP'li çıktı