KPSS’de ‘hatalı soru’ iddiası
Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) giren adaylar sınavda çözdükleri sorularla ÖSYM’nin yayımladığı sorular arasında farklar olduğunu ve bazı hatalı soruların içinde doğru cevap olmadığı için boş bıraktıklarını iddia etti.
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olabilmek için geçten haftalarda düzenlenen oturumlara katılan adaylar soruların hatalı olduğunu iddia etti. Sınava giren V.A eğitim bilimlerinde hatalı sorular olduğunu dile getirerek “Kitapçığımdaki ‘bloom taksonomisi’ sorusunda ‘yenilenmiş’ ifadesi yer almıyordu ve bu yüzden cevap ‘değerlendirme’ oluyordu fakat yayımlanan soruda ‘yenilenmiş’ ifadesi yer aldığında cevap ‘sentez’ oluyor. Soru kökündeki bir kelimenin eksikliği doğru cevabı değiştiriyor. Bu hataların giderilmesi gerekiyor, genellik ve eşitlik ilkesine aykırı bir durum” dedi.
D.N.C ise testlerde çözdüğü sorular ile ÖSYM’nin açıkladığı sorular arasında yanıtı değiştirecek farklılıklar bulunduğunu belirterek, CİMER’e yapılan başvurularda da bu durumun anlaşılacağını dile getirdi. E.K. de “Bizzat gidip dilekçe verdik. ‘Sınav sonuçları açıklandıktan sonra kitapcığınızı inceleyebilirsiniz’ dediler. Sonuç açıklandıktan sonra ne anlamı kalır kitapçığımızı incelemenin” dedi. KPSS’ye giren yaklaşık 30 aday gazetemize ulaşarak şikâyetlerini dile getirdi.
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