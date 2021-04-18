Kral Kupası Barcelona'nın! | Athletic Bilbao 0-4 Barcelona
İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona, Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti.
İspanya Kral Kupası final mücadelesinde Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.
Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Barcelona ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek kupaya uzandı.
Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken Barcelona, rakibinin kilidini 60. dakikadan sonra açtı.
Frankie de Jong'un asisti ile Griezmann takımını öne geçirirken 63. dakikada bu kez De Jong kendisi golünü atarak farkı ikiye çıkardı.
68'de yeniden Messi bir kez daha De Jong'un asisti ile skoru 3-0 yaparken 72. dakikaya gelindiğinde yeniden Messi attığı golle 4-0'lık skora ulaştı. 87'de Griezmann'ın bir golü de VAR'dan döndü.
Bu sonuçla Barcelona tarihinde 31. kez Kral Kupası'nda zafere ulaşmış oldu.
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