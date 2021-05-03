Kraliçe Elizabeth'in evine giren iki kişi tutuklandı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:06

31 yaşındaki bir erkek ile 29 yaşındaki bir kadın, 95 yaşındaki Kraliçe'nin köpeklerini gezdirdiği ve ata bindiği Royal Lodge'daki bahçe çitlerinin üzerinden tırmanarak mülke girdi.

25 Nisan'da meydana gelen olayda, Kraliçe Elizabeth'in o sırada o evde bulunmadığı, ancak oğlu Prens Andrew'in orada olduğu bildirildi. Kraliçe'nin mülküne giren çift tutuklandı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA BENZER OLAY YAŞANDI

Bu olaydan bir hafta kadar önce de Prens Andrew'in nişanlısı olduğunu söyleyen 44 yaşında bir İspanyol kadının mülke girmesine izin verilmiş, daha sonra durumun aslı anlaşılınca tutuklanmıştı.

Haberlere göre, Prens Andrew'ın nişanlısı olduğunu iddia eden bir kadın güvenlik görevlerine prensle öğle yemeği randevusu olduğunu söyleyerek kraliyet üyesinin evinin bulunduğu araziye girmeyi başardı.

Kadın, Büyük Windsor Parkı'ndaki Kraliyet Köşkü'nün bahçesinde 20 dakika dolaştıktan sonra gözaltına alındı ve görevlilere York Dükü'yle nişanlı olduğunu söyleyerek adını Irene Windsor olarak beyan etti.

Thames Valley Polisi, 44 yaşındaki kadının pazartesi günü Kraliyet Köşkü'nde gözaltına alındığını fakat daha sonra serbest bırakılıp Akıl Sağlığı Yasası uyarınca hastaneye gönderildiğini doğruladı.

Haber Global'de yer alan habere göre, davetsiz misafirin el çantasında ev ve diğer kraliyet ailesi konutları hakkında haritalar ve iki sivri dişi bulunan "kedi şeklinde bir kişisel savunma anahtarlığı" vardı.

The Sun'ın kaynaklarından biri, kadının güvenlik görevlilerini Andrew'ın "yakın arkadaşı" olduğuna ikna etmeyi başardığını söyledi: "Son derece göz kamaştırıcı görünüyordu ve güvenlikler ona tamamen kandı. Kadın, Prens Andrew'ın yakın arkadaşı olduğu için taksi ücretini ödemelerini talep etmiş ve onlar da bunu yapmak zorunda kaldıktan sonra yardımsever bir edayla Kraliyet Köşkü'ne giden yolu kendisine göstermişti. Bu kadının Andrew için tamamen bir yabancı olduğundan ve görünüşe göre onunla ilgili saplantısı bulunduğundan bihaberlerdi."

Buckingham Sarayı güvenlik gerekçesiyle yorum yapmayı reddetti fakat olay hakkında bir güvenlik incelemesi yürütüldüğü bildirildi.

"KRALİÇE'Yİ KORUNMASIZ HALE GETİRİR"

Princess Diana'nın koruması Ken Wharfe, son olayla ilgili The Sun gazetesine konuşarak, "Çift, kimse onları fark etmeden ve polis çağrılmadan önce bir süre mülkte dolaşmış. Andrew o sırada evdeymiş. Kabul edilemez bir durum ve Kraliçe'yi korunmasız hale getirir. Çok üzücü ve değişime ihtiyaç var" dedi.