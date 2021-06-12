Kraliçe II. Elizabeth, Eden Projesi’ndeki resepsiyonda G7 liderlerini ağırlıyor

12 Haziran 2021 Cumartesi, 00:50

Dünya ekonomisinin en gelişmiş 7 ülkesinin liderlerini bir araya getiren G7 zirvesinin 47.’si İngiltere’nin ev sahipliğinde Cornwall’daki Carbis Koyu’nda bugün başlamış, 3 gün boyunca dünya gündeminin masaya yatırılacağı zirvenin ilk toplantısı gerçekleştirilmişti.

G7 liderleri, toplantının ardından Cornwall’da yer alan Eden Projesi’nde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona katıldı. Resepsiyona oğlu Cornwall Dükü Charles, Cornwall Düşesi Camilla ve torunu Cambridge Dükü William ile Cambridge Düşesi Kate Middleton ile birlikte gelen Kraliçe, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie tarafından karşılandı.

Dünyanın en büyük serası olarak bilinen ve binlerce bitki türüne ev sahipliği yapan Eden Projesi’ndeki resepsiyona Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel katıldı. Resepsiyon için bir araya gelen G7 liderleri, ünlü Eden Projesi kubbelerinin önünde Kraliçe ile aile fotoğrafı çektirdi.

Cornwall merkezli bir eğitim ve yardım kuruluşu olan Eden Projesi, yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçi çekiyor. İlk olarak 2001 yılında açılan Eden Projesi, G7 zirvesinin ana temaları arasında bulunan iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğine sahip olması nedeniyle resepsiyon için seçildi.

BİDEN, KRALİÇEYLE GÖRÜŞEN 13. ABD BAŞKANI OLACAK

Resepsiyonda Kraliçe Elizabeth ile bir araya gelen ABD Başkanı Biden, 13 Haziran’da ise eşi Jill Biden ile Windsor Kalesi’nde Kraliçe tarafından kabul

edilecek. Biden, Kraliçe Elizabeth’in görüşeceği 13. ABD Başkanı olacak.

