Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'a cinsel saldırı davası

10 Ağustos 2021 Salı, 10:23

Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'un cinsel taciz iddiaları ve intihar eden pedofil milyoner Jeffrey Epstein ile ilişkisi uzun zamandır tartışılıyordu.

2019'da hücresinde intihar eden pedofil milyarder Epstein ile 2010 yılına kadar yakın arkadaş olan ve Prens Andrew, o dönem henüz 17 yaşındaki Virginia Roberts'ı cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanmış ancak iddialar reddedilmişti.

Epstein'ın davasında mağdurlardan biri olan Virginia Roberts dava süresinde Prens Andrew'a suçlamalarına devam etmiş ve 2001 yılında bir gece kulübünde eğlendikten sonra beraber bir eve gidip cinsel ilişkiye zorlandığını açıklamıştı.

İddiaların daha da gündeme gelmesi üzerine Prens Andrew BBC'den Emily Maitlis'e konuşmuştu. İddiaları soran Maitlis'e Prens Andrew, bahsedilen tarihte kızı Prenses Beatrice'i bir pizza partisine götürdüğünü, eşi şehir dışında olduğundan kızını yalnız bırakamadığını bu nedenle de iddiaların da gerçek olamayacağını söylemişti. Ancak yanıtlarıyla kimseyi tatmin edememiş ve sonrasında kraliyetteki tüm görevlerinden çekildiğini açıklamıştı.

NEW YORK'TA DAVA AÇTI

Bu gelişmelerin ardından Prens Andrew konuyla alakası olmasa da ancak Epstein ile eski ilişkisi nedeniyle her türlü iş birliğine hazır olduğunu duyurmuştu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Prens Andrew, babası Prens Philip'in cenazesi dışında da çok ortalıkta görünmemeye başlamıştı.

Prens Andrew'in cinsel taciz iddialarıyla ilgili ise dün yeni bir gelişme yaşandı.

Epstein’ın mağdurlarından Virginia Roberts, Prens Andrew'a karşı harekete geçti.

2001 yılında 17 yaşındayken Prens Andrew tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyen Roberts, Prens Andrew'a New York’ta dava açtı.

DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIĞI YOK

Bu olayla Prens Andrew'a ilk kez dava açılmış oldu. Prens Andrew, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in aksine diplomatik dokunulmazlığa sahip değil, bu da yargılanması konusunda bir engel olmadığı anlamına geliyor.

Roberts kararının ardından basına konuştu. Roberts, "Prens Andrew’u bana yaşattıklarından sorumlu tutuyorum. Güçlü insanlar yaptıklarının bedelini ödemekten muaf tutulmamalı. Umarım diğer kurbanlar da korku ve sessizlik içinde yaşamamaları gerektiğini görürler" dedi.

Roberts, bu gelişme sonrası Prens Andrew'un saldırılarının artacağından emin olduğunu ancak bunu yapmak zorunda olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ve Prens Andrew'dan doğrudan bir açıklama henüz yapılmadı.