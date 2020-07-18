Kredi borcu olanlar 1 ayda 428 bin arttı

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin dün açıkladığı “Aylık Bülten”e göre mayıs ayı sonu itibarıyla bireysel kredi borcu olan kişi sayısı, önceki aya kıyasla 428 bin kişi artarak 32 milyon 813 bine ulaştı.

Bu rakam geçen yılın aynı ayına kıyasla da 1 milyon 277 bin kişi arttı. Tüketimi canlandırmak için başlatılan kredi kampanyalarının bu sayıyı haziran ayında daha fazla artırması da kaçınılmaz görünüyor.

İşte diğer detaylar:

- Mayıs sonu itibarıyla toplam bireysel kredi borcu, önceki aya göre 15.8 milyar lira, Mayıs 2019’a göre 132 milyar lira artarak 679.4 milyar liraya çıktı.

- Bu kapsamda konut kredi kullanan kişi sayısı, önceki aya göre 15 bin kişi azalarak 2 milyon 475 bin oldu. Mayıs 2019’a göre 18 bin kişi arttı. Taşıt kredisi kullananlar önceki aya göre 9 bin, Mayıs 2019’a göre 159 bin azalarak 396 bin kişiye indi.

‘İHTİYAÇ’ BÜYÜYOR

- İhtiyaç kredisi kullananlar ise önceki aya göre 661 bin, önceki yılın aynı ayına göre 2 milyon 248 bin artarak 27 milyon 294 bin kişi oldu.

- Verilere göre ayrıca, mayıs ayında 699 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 43 bin kişi ilk defa kredi kartı ve 25 bin kişi ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.