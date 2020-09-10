Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının varlıklarına dikkat çekti

10 Eylül 2020 Perşembe, 05:00

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının aktif kalitesinin küresel koronavirüs salgını nedeniyle zayıflayacağını, bunun bankaların rasyolarından ziyade bilançolarında daha belirgin olacağını bildirdi.

Fitch’in yeni yayımladığı “Koronavirüs Türk Bankalarının Varlık Kalitelerini Zayıflatacak” başlıklı raporda, Türk bankaları için varlık kalitesinin yabancı para likiditesi kadar önemli olduğu vurgulandı. Raporda pandeminin ekonomik etkilerinin ve bundan etkilenen sektörlerin çeşitliliğinin bankaların varlık kalitesinin bozulmasıyla ilişkili olacağını kaydetti.

Fitch, bankaların önceden var olan bilanço riskleri ve döviz kredilerinden kaynaklanan risklerin, özellikle TL’nin son haftalarda dolar karşısında daha fazla baskı altında olduğu göz önüne alındığında riskleri daha da kötüleştirdiğini belirtti. İstihdamda önemli bir daralmanın teminatsız tüketici kredilerini etkileyebileceğini belirten Fitch, hızlı kredi büyümesinin makroekonomik veriler göz önüne alındığında riskler barındırdığını kaydetti

KGF’YE DİKKAT

BDDK’nin gevşettiği kredi düzenlemeleri ve kredi büyümesi nedeniyle bankaların takipteki kredilerinin henüz belirgin bir bozulma yaşamayacağını ifade eden Fitch, ancak bu tür kredilerde öngörülen artışının 2021’nin birinci çeyreğinde gözlenebileceğini kaydetti. Fitch ayrıca Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamındaki kredilerin, 2019 sonunda toplam kredilerin yüzde 6’sından 2020’nin ilk 6 ayı sonunda yüzde 10’a yükseldiğini hesapladıklarını duyurdu.

Yine rapora göre, gayrı safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) bir toparlanma bankaların varlık kalitesinde yol açtığı tahribatı telafi edebilir.