Kremlin, Biden'ın Rusya konusundaki açıklamalarını reddetti
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın nükleer kabiliyetinin ve büyük petrol ve doğalgaz sektörünün varlığını kabul etti ancak ABD Başkanı Biden'ın iddialarını reddetti.
Kremlin yönetimi, Rusya'nın yalnızca nükleer silahlara ve petrole sahip bir ülke olduğu açıklamasını yapan ABD Başkanı Joe Biden'ın bu açıklamalarının gerçeklikten uzak olduğunu ve onun Rusya hakkındaki bilgisizliğini açığa vurduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Rusya'nın nükleer kabiliyetinin ve büyük petrol ve doğalgaz sektörünün varlığını kabul etti ancak Biden'in iddialarını reddetti.
Peskov, "Rusya'da başka hiçbir şey olmadığını söylemek yanlış. Bu, hatalı bir bilgi ve modern Rusya'nın yanlış anlaşılmasıdır" dedi.
BİDEN NE DEMİŞTİ?
Biden, dün yaptığı bir konuşmada ABD'nin "büyük bir güç" ile "gerçek bir savaşa" girmesinin ancak ABD'ye yapılan ciddi bir siber saldırının sonucunda olabileceğini belirterek uyarıda bulundu.
Biden, ABD istihbarat servislerinin Ruslarınkinden iyi olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ciddi bir sorununun" olduğunu da ifade etti.
Biden, Putin'i kastederek, "... Nükleer silahları ve petrol kuyularından başka hiçbir şeyi olmayan bir ekonominin tepesinde oturuyor. Başka hiçbir şey... Onların ekonomisi nasıl? Şu anda dünyanın en küçük sekizinci ekonomisi. En büyüğü mü? Başının ciddi olarak dertte olduğunu biliyor. Benim görüşüme göre bu da onu daha da tehlikeli biri haline getiriyor" dedi.
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