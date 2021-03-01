Kremlin doğruladı: Akkuyu Nükleer Santrali’nin töreni için iki lider bir araya gelebilir

01 Mart 2021 Pazartesi, 14:33

Kremlin Sözcüsü, Enerji Bakanının Akkuyu’nun üçüncü reaktörünün temel atma törenine Erdoğan ve Putin’in online olarak katılacağı açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Peskov “Evet, gerçekten de Akkuyu’nun üçüncü bloğunun inşasının ana aşamasının başlangıcı nedeniyle bir tören planlanıyor. Devlet Başkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin arasında inşaatın başlaması vesilesiyle bir telekonferans düzenlenmesi olasılığı üzerinde çalışılıyor. Gerçekten de böyle” ifadelerini kullandı.

Sputnik’in aktardığına göre, kısa süre önce iki lider arasında çok detaylı bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini hatırlatan Peskov, bu görüşme sırasında telekonferans ihtimaline de değinildiğini ekledi.

Peskov, “Liderler aksini gerekli görmezse, Akkuyu konusunun dışında başka kapsamlı bir görüşme planlanmıyor” dedi.