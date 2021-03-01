Kremlin doğruladı: Akkuyu Nükleer Santrali’nin töreni için iki lider bir araya gelebilir
Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in, 10 Mart’ta Akkuyu’nun üçüncü reaktörünün temel atma törenine Erdoğan ve Putin’in online olarak katılacağı açıklamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki lider arasında telekonferans düzenlenmesi olasılığı üzerinde çalışıldığını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü, Enerji Bakanının Akkuyu’nun üçüncü reaktörünün temel atma törenine Erdoğan ve Putin’in online olarak katılacağı açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Peskov “Evet, gerçekten de Akkuyu’nun üçüncü bloğunun inşasının ana aşamasının başlangıcı nedeniyle bir tören planlanıyor. Devlet Başkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin arasında inşaatın başlaması vesilesiyle bir telekonferans düzenlenmesi olasılığı üzerinde çalışılıyor. Gerçekten de böyle” ifadelerini kullandı.
Sputnik’in aktardığına göre, kısa süre önce iki lider arasında çok detaylı bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini hatırlatan Peskov, bu görüşme sırasında telekonferans ihtimaline de değinildiğini ekledi.
Peskov, “Liderler aksini gerekli görmezse, Akkuyu konusunun dışında başka kapsamlı bir görüşme planlanmıyor” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
- FETÖ geçmişi ortaya çıktı
- Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!
- Oğlunu 'kurban edeceğini' söyleyip boğazını kesti!
- “Lebalep batırdınız bizi”
- Bakan Selçuk'tan sınav açıklaması
- AKP'den Kaftancıoğlu'na kahve daveti
- Soylu 'yeşil ışık' yakmıştı
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
- FETÖ geçmişi ortaya çıktı
- Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!
- Oğlunu 'kurban edeceğini' söyleyip boğazını kesti!
- “Lebalep batırdınız bizi”
- Bakan Selçuk'tan sınav açıklaması
- AKP'den Kaftancıoğlu'na kahve daveti
- Soylu 'yeşil ışık' yakmıştı