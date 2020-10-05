Kremlin: “Putin, Erdoğan ve Aliyev ile görüşebilir”

05 Ekim 2020 Pazartesi, 15:36

Gazetecilere konuşan Peskov, "Gerekli görülürse, hiç kuşkusuz Putin mevkidaşlarıyla bu konuyu görüşecektir” ifadelerini kullandı.

Bu hafta böyle bir temasın mümkün olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, şunları söyledi:

"Henüz bu yönde net bir plan yok, ancak savaştan bahsediyoruz ve Karabağ’da da durum hızlı gelişiyor, bu nedenle şu an bir tahminde bulunmak zor. Durumun gidişatına bağlı olarak diyalog ihtiyacı oluşacaktır.”

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE İLE DİYALOG HALİNDEYİZ

Peskov, Dağlık Karabağ'daki krizin tırmanmasından beri Putin'in neden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la birkaç telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, ancak Aliyev veya Erdoğan'la hiç görüşmediği sorusunu da yanıtladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, görüşmelerin liderlerin çalışma programına bağlı olduğunu belirten Peskov, "Bu, Rusya tarafının temaslarında bir tür eksiklik olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sürekli olarak Azerbaycan ve Türkiye’den mevkidaşlarıyla temas halinde. Karabağ krizi konusunda Rusya-Türkiye ve Rusya-Azerbaycan diyaloğu, Ermenistan’la olan diyalog gibi sürekli ve üst düzey olarak gerçekleştiriliyor” dedi.



