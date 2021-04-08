Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: “ABD ile ilişkilerde en kötü senaryolara hazırız”
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin, Rusya’ya yönelik öngörülemeyen ve hasmane bir tutum sergilediğini belirterek "ABD tarafının tutumu nedeniyle Rusya ilişkilerde en kötü senaryolara hazırlıklı durumda" dedi.
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya’nın kimse için bir tehdit oluşturmadığını savundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırım politikasını "aptalca" olarak tanımlamasını desteklediklerini belirten Peskov, "ABD'nin ülkemize yönelik öngörülemez, saldırgan ve hasmane tutumu, bu politikayı tanımlamak için her türlü jargonu kullanmayı mümkün kılmaktadır. Lavrov, her zaman olduğu gibi ifadelerinde oldukça haklıdır" ifadelerini kullandı.
“ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”
Rusya’ya yönelik tehditleri de kabul etmelerinin mümkün olmadığını anlatan Peskov, "Washington ile ilişkileri uçurumdan atma fikrine sıcak bakmıyoruz ama elbette ABD dahil hiç kimsenin de bizi tehdit etmesine, bize bir şey dikte etmesine ve çıkarlarımıza zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
ABD’nin Kuzey Akım 2 projesini engellemek amacıyla "Kuzey Akım Özel Temsilcisi” atayacağına yönelik iddiaları da değerlendiren Peskov, “Kuzey Akım 2 gibi ABD ile hiçbir ilgisi olmayan ve başka bir kıtada bulunan projeye özel temsilci atanması, başka ülkelerin içişlerine ve ekonomik çıkarlarına müdahale hakkında güzel bir örnek oluşturmaktadır" dedi.
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