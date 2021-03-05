Kremlin'den ABD'nin kimyasal silah suçlamalarına yanıt
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik "kimyasal silah" suçlamalarının "asılsız" ve "temelsiz" olduğunu söyledi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'yı kimyasal silah bulundurmakla suçlayan açıklamalarını değerlendirdi. "Washington, Rusya'yı kimyasal silah bulundurmakla asılsız ve temelsiz suçluyor" diyen Peskov, Rusya'nın kimyasal silah stoklarını imha ettiğini savundu.
Peskov, "Rusya'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ndeki yükümlükleri bağlamında, kimyasal silah üretimiyle ilişkilendirilebilecek tüm programlar kaldırıldı" ifadesini kullandı.
Dmitriy Peskov, ABD ile İngiltere'nin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kimyasal maddeyle zehirlendiği gerekçesiyle Rusya'ya yönelik ek yaptırım uygulayacağı iddialarına ilişkin, "Rusya, bunu anlıyor ve dikkate alıyor. Ülkemiz, vatandaşlarımız ve işletmelerimizin çıkarlarını korumak için çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz" dedi.
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