Kremlin’den yanıt: ‘Kırım-Kuzey Kıbrıs pazarlığı söz konusu bile olamaz’
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın hiçbir bölgesinin asla pazarlık konusu olmayacağını belirtti.
‘Rusya’nın Kuzey Kıbrıs’ı tanıması hâlinde, Türkiye’nin de Kırım’ın mevcut statüsünü tanıyabileceği’ şeklindeki yorum Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a soruldu.
Peskov soru karşısında, “Her şeyden önce, saygın profesörü (Halil Ünal), Ankara’nın resmi görüşünü yansıtan biri olarak kabul edebileceğimizi sanmıyorum. İkinci olaraksa, Rusya’nın bölgeleri asla hiçbir pazarlığın konusu olamazlar ve olmayacaklar, bu tamamen ihtimal dışıdır” dedi.
Kremlin Sözcüsü’ne söz konusu sorunun yöneltilmesi, Ünal’ın, Rusça haber sitesi Lenta.ru’ya açıklamalarında, Rusya’nın Kuzey Kıbrıs’ı tanıması karşılığında Türkiye’nin de Kırım’ı tanıyabileceği yorumunu yapmasını izledi.
Kaynak: Sputnik Türkçe
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