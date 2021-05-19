Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
Kripto para borsası Binance, Ethereum ve ETC20 para çekişlerinin ağ yoğunluğu nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Binance'nin Twitter hesabından bazı işlemlerin askıya alınmasına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadesi kullanıldı.
Öte yandan kripto para borsası Coinbase'e de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı bildirildi.
Coinbase'in işlem yoğunluğu nedeniyle kripto paralarda bazı kotasyonları veremediği belirtildi.
Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto paralarda sert düşüşler yaşanmıştı.
Video Haberler
- Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır
- Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
- Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
- Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov'la görüntüleri
- Meral Akşener'den videolu 19 Mayıs mesajı
- Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda '19 Mayıs' isyanı
- CHP'den 19 Mayıs'ta rap şarkılı paylaşım
- Muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada
- İsrail güçleri, Kudüs’te CNN muhabirini tartakladı
- Müzisyen Mehmet Özkeleş'ten Atatürk Marşı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker, Hadi Özışık ile olan görüşmesini paylaştı
- Soylu'dan Hadi Özışık açıklaması
- Başsavcılık bu sorulara nasıl yanıt verecek?
- Özışık'tan, herkes uyurken açıklama!
- Diyarbakır'da askeri üsse saldırı
- Erdoğan ve Soylu 'Sedat Peker'i görüştü
- Eski İçişleri Bakanı'ndan Meclis'te itiraf gibi açıklama
- New York Times'tan Peker yorumu
- Peker, 4. videoyu Özışık'la kritik yapıp öyle yayımlamış
- Hadi Özışık, Süleyman Soylu'yu böyle anlatmıştı