Kripto para dolandırıcılığına dikkat çekildi: Vurgun göz göre göre geldi

25 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Kripto paralar üzerindeki vurgunlara her geçen gün biri ekleniyor. Budak, kripto piyasasına ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla 5 Aralık 2019’da TBMM’ye Araştırma Önergesi verdiklerini anımsatarak “Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre Türkiye, nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülkeler sıralamasında yüzde 16’lık oranla Nijerya, Vietnam ve Filipinler’den sonra 4. sırada yer alıyor. Avrupa’da ise ilk sırada. Güçlü ekonomilerde yaşayan insanlar kripto piyasalarına temkinli yaklaşıyor. Fakat ülkemizde TL’deki erime ve yüksek enflasyon karşısında insanlar ellerinde avuçlarında ne varsa yatırıp kripto paradan medet umuyor” diye konuştu. Sadece geçen 1 Şubat ve 24 Mart tarihleri arasında Türkiye’deki kripto para işlem hacminin 218 milyar TL olduğunu kaydeden Budak, “Kim olduğu, ne iş yaptığı belli olmayan biri çıkıyor, piyasadan milyarlarca dolar para topluyor, sonra kaçıyor. Devlette ilgili kadroların bunu öngörmesi lazımdı. Bir çocuk bunları yaparken hiçbir devlet kurumunun harekete geçmemesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Budak, konunun acil şekilde Meclis gündemine gelmesi ve enine boyuna tartışılması gerektiğini belirtti.