Kripto para nedir, nasıl kullanılır, nasıl korunur?

15 Nisan 2021 Perşembe, 15:20

Kripto para nedir? dijital para nedir, nasıl kullanılır? Bitcoin nedir? Kripto para nasıl ortaya çıktı? Kripto paranasıl korunur? Kripto paraya el konma ihtimali var mıdır? Kripto para nasıl kullanılır? Dr. Öğr. Üyesi Mert GÜL Cumhuriyet TV için yanıtladı.

