Kripto para piyasaları düşüşte! Bitcoin'in payı yüzde 50'nin altına geriledi
Kripto para piyasaları düşüşe geçerken, Bitcoin de yüzde 49.8'lik payla yüzde 50'nin altına geriledi.
Kripto para piyasalarındaki toplam hacim 2.0 trilyon doların üzerine yükselirken, yüzde 49.8'ini Bitcoin, yüzde 14.4'ünü ise Ethereum oluşturuyor.
Böylelikle Bitcoin'in toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına gerilediği tespit edildi.
JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle gelen alımlarla, Bitcoin 54,000 doları da aştıktan sonra, 53,000 doların üzerinde tutundu.
Video Haberler
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
En Çok Okunan Haberler
- BİM'deki ürün için toplatma kararı
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- 'Kapanma' kararının ardından Ceyhan'dan flaş çağrı
- Rusya'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesi hakkında açıklama
- Ülkem adına hicap duyuyorum
- Demirtaş, 128 milyar dolar nerede diye sordu
- Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı
- BioNTech aşısı olanlarda kritik semptom
- AKP'li belediyelerden Halk Ekmek'e engel!
- 'Beyin yakarak' ideal eğitim formülü!