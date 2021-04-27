Kripto para piyasaları düşüşte! Bitcoin'in payı yüzde 50'nin altına geriledi

27 Nisan 2021 Salı, 09:33

Kripto para piyasalarındaki toplam hacim 2.0 trilyon doların üzerine yükselirken, yüzde 49.8'ini Bitcoin, yüzde 14.4'ünü ise Ethereum oluşturuyor.

Böylelikle Bitcoin'in toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına gerilediği tespit edildi.

JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle gelen alımlarla, Bitcoin 54,000 doları da aştıktan sonra, 53,000 doların üzerinde tutundu.