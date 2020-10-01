Kripto para piyasasında Türk coini damgası

01 Ekim 2020 Perşembe, 22:54

Kripto paranın altın çağını yaşadığı son dönemde, bir güzel haber de Türk bir kurucaya ait madencilik sisteminde üretilen BTC BAM coininden geldi.

Blockchain ve Bitcoin ile aynı alt yapı kullanılarak üretilen BTC BAM coinleri, Avusturya ve Amerika’da yazılım ekipleri tarafından geliştirildi. Anlaşmalı olduğu Bitturex Alım Satım Platformu’nda 1€ çıkış fiyatı ile son 3 ay içerisinde birçok kişi için alım fırsatı yaratan BTCBAM coini şimdi uluslararası platforma taşınmaya hazırlanıyor.

‘KAĞIT PARANIN VARLIĞI GİDEREK AZALACAK’

Toplam 21 milyon adet üretilecek olan BTCBAM’ın sahibi BITTUREX Kripto Para Alım Satım Platformu Yönetim Kurulu Başkanı/CEO’su Gökhan Alkan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2020 yılının son çeyreğindeki beklentiler de yine pandemi sürecine bağlı olarak şekillenecek. Hali hazırda birçok Avrupa ülkesi sınırlarını kapatmaya başladığı bu ikinci dalga döneminde ek gelir kaynaklarının değeri daha da artacaktır. Bu nedenle aylık düzenli gelir elde edebileceğiniz madencilik sistemlerini tercih etmek ya da değer kazanacak coinlere yatırım yapmak önümüzdeki dönem içinde gelir tablonuzu güvence altına almanıza vesile olacak.

Birçok ülkenin finansal açıdan zor süreçler geçireceği önümüzdeki dönemde, kağıt paranın varlığı giderek azalacak, para tamamen dijital hal alacak ve olası kıtlık durumunda para her zamankinden daha fazla değerli bir hal alacak. Bitturex ve BTC BAM Madencilik Sistemi var oluş sebebi, yüksek varlığa sahip kişi ya da kurumlardan bağımsız olarak küçük yatırımcıların da kazanabileceği, para kazanıp hayallerini gerçekleştirebileceği bir fırsatı onlara sunabilmek. Dolayısıyla en büyük yatırımcılarımız yapabildiği ufak bir birikimi kısa orta vadede belirli bir büyüklüğe ulaştırarak, borcunu ödemek isteyen, ev ya da araba gibi önemli ihtiyaçları karşılamak isteyen grup oluşturuyor.

Kurumsal anlaşmalarımız daha çok sistemin özelliklerinin üyeler tarafından kullanılması yönünde karşımıza çıkıyor. Örneğin madencilik sistemi üyelerine özel Master/Visa kart verilecek olması gibi.”