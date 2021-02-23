Kripto parada düşüş devam ediyor: 359 Milyar dolar buharlaştı

23 Şubat 2021 Salı, 16:08

Kripto para piyasasında yaşanan hızlı düşüşün ardından kritik bir güne girildi. Dün gece ve bu sabaha karşı zaman zaman 50.000 doların altına gerileyen Bitcoin güne 51.150 dolar civarında başladı.

Öğlen saatlerinde ise 47.652 dolara geriledi. Günlük düşüş yüzde 15'i aştı. Bitcoin önceki gün 58.330 dolarla tarihi zirvesine ulaşmıştı. Son düşüşle berbaer Bitcoin'in toplam piyasa değeri de yeniden 1 trilyon doların altına geriledi.

Haftasonu ilk kez 2.000 doların üzerine tırmanan Ethereum da TSİ 12.30 itibarıyla günlük yüzde 22.3 gerilemeyle 1.464 dolara düşmüş durumda.

DOGECOİN YÜZDE 21 DÜŞTÜ

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 95'i son 24 saatte değer kaybetti. Son dönemin konuşulan paraları Dogecoin yüzde 21, Binance Coin ise yüzde 24 düştü.

İlk 100'de günlük olarak en dikkat çekici yükseliş yüzde 14 ile Solana'da kaydedildi.

Kripto paraların toplam piyasa değeri pazar akşamı 1 trilyon 766 milyar dolarla rekor kırmıştı. Toplam değer bu sabah itibarıyla 1 trilyon 407 milyar dolara geriledi. Yani yaklaşık 40 saatte 359 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Bu düşüşün 201 milyar doları Bitcoin'den geldi.

Pazar günkü zirvenin ardından çok sert bir düşüş yaşansa da eğer zirveden alım yapmadılarsa yatırımcılar için henüz ortaya çok da kötü bir tablo oluşmadı. Bitcoin 2021 yılına 29.000 dolardan başlamıştı. Yani dolar bazında bu yıl yatırımcısına yüzde 64 civarında getiri sağlamış durumda.