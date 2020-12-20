Kristen Stewart: Prenses Diana olabilir miyim, anlamaya çalışıyorum

20 Aralık 2020 Pazar, 12:15

Ünlü oyuncu Kristen Stewart, şu aralar dijital platform Hulu’da yayınlanan Noel filmi Happiest Season ile gündemde.

Yakında Prenses Diana’yı canlandıracağı Spencer filminin çekimlerine başlayacak. Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan Stewart, "Diana’nın röportajları ile yatıp kalkıyorum. Sesi sürekli kafamda çınlıyor. Onu içsel olarak hissedip taklit etmeden tüketiyorum. Diana’yı tanımak istiyorum, Diana’yı hissetmek istiyorum. Onun sadece fiziksel özelliklerini yansıtmak istemiyorum. O yüzden hazırlığım öncelikle duygusal yönlerle başladı. Zaten yönetmenimiz Pablo Larrain elindeki materyallerle oyuncuları eğitmekle ilgilenmeyen bir yönetmen. Pablo gerçek bir şiirsel kaşif. Onunla rüya gibi bir yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

"FİLM ÜÇ ÖNEMLİ GÜNE ODAKLANIYOR"

"Film, Diana’nın hayatındaki üç önemli güne odaklanıyor. Başka ayrıntı yok. Yeni bir bilgi yok" diyen Stewart, "Film, Diana’nın hayatındaki üç günlük bir dönemin hayal edilmesi gibi. Belki de her şeyin onun için en ağır hale geldiği dönem. Ve bu gerçekten içsel bir deneyim. Belki de bu yüzden kendimi Diana’ya olabildiğince açmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"ROLÜ YAPIP YAPAMAYACAĞIMA KARAR VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Diana rolünü oynaması sosyal medyada eleştirilen Stewart, şunları söyledi:

"Ben de onlar gibi hissediyorum. Yapıp yapamayacağıma karar vermeye çalışıyorum. Temelde anlıyorum aslında onları. Bir karakter yaratırken gerçekten o kişiyi anlamaya, vücuduna girmeye çalışıyorsun. Sadece kostüm giyip ya da peruk takıp karaktere girmiyorsun. Oynadığın kişi oluyorsun. Söylenenleri ciddiye almamak önemli ama Kristen olarak bakınca bile ‘Tanrım, oldukça önemli bir mesele, bunu mahvetmek istemiyorum!’ diyorum. Sanırım bu tür gerilimleri ve dayatılan baskıları hafifleten tek şey, elimden gelenin en iyisini yapmak ve kendimi işime adamak. Sahip olduğum her şeyle rolüme bağlı olduğumu taahhüt edebilirim. Bunun ötesinde söyleyebileceğim başka bir şey yok."

"Diana ile muazzam bir bağ kurarak büyümedim. Los Angeles’ta doğup büyüdüm, İngiltere’de değil. Bu konularda aramızda kopukluk olduğunu kabul etmeliyim. Bakış açılarının karışımından elde ettiğim sonuç; herkesin Diana ile ilgili farklı bir yorumu ve deneyimi olduğu" şeklinde konuşan ünlü oyuncu, Diana ile ilgili düşüncelerini şöyle açıkladı:

"En savunmasız, en kaotik zamanlarında bile ayakta kalmış gibi görünen bir kadın. Sahip olduğu empati gücü, çok yalnız ve izole yaşayan biri olmasından kaynaklanıyordu. Bu yüzden hayranlarıyla güçlü bir bağı vardı. Çünkü aslında gerçek hayatında çok yalnız bir kadındı. Sanki hayatta kalmak için diğer insanlara ulaşması gerekiyordu. Sonra bu insanlardan gelen muazzam bir sevgi... Birlikte yaşadığın kişiler tarafından sevilmemenin ama halk tarafından çok sevilmenin ve bunların ortasında nasıl hissettiğini bilmemenin tuhaf dengesi... Onunla ilgili tüm ayrıntıları içime çekmeyi ve tüketmeyi seviyorum."