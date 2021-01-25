'Kritik davalar yeniden gündeme gelecek'

25 Ocak 2021 Pazartesi, 11:18

Yargıtay Üyesi İrfan Fidan’ın 6 gün süren görevinin ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanması tartışma yarattı.

Birgün'den Meral Danyıldız'a Fidan'ın atamasını değerlendiren Anayasa Hukuku Doçenti Dr. Tolga Şirin, görünürde Anayasa’ya ve yasalara uygun hareket edilmiş olsa da bu atamanın ve sonrasındaki kararların mahkemeyi ve kararlarını da ateş hattına sokacağını söyledi. Doç. Dr. Şirin, Türkiye’de liyakat ilkesinin son yıllarda hiç olmadığı kadar yıprandığını belirterek atamadaki tartışmalı noktaları şöyle sıraladı:

* Sayın Fidan pek çok önemli davayla ilgili kamusal tartışmaya konu olmuştu. Erdem Gül ve Can Dündar davası, Barış İçin Akademisyenler davası gibi AYM’nin ihlal kararı verdiği davalarda rol üstlendi. Bu davalar AYM önüne gelecek. Dolayısıyla yargıcın reddi istemleri sürpriz olmaz. Dahası İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sıfatından ötürü bu türden talepler, Hrant Dink, Gezi, Osman Kavala, 15 Temmuz gibi sonradan AYM önüne gelecek kritik vakalar yönünden gündeme gelecektir.

* Fidan 27 Kasım günü, Yargıtay’ın aday gösterme sürecinden birkaç gün önce Yargıtay üyesi yapıldı. Bu kamuoyunda tartışma başlattı, Sayın Fidan’ın bu atamasının AYM’ye aday gösterilmesi için basamak olarak kullanıldığını söyleyerek eleştirmişti. Gerçekten de Sayın Fidan’ın henüz Yargıtay’daki görevine başlamadan Anayasa Mahkemesi’ne aday olduğu haberleri çıktı. Bu Cumhuriyet tarihinden hiç yaşanmamış bir durum.

* Anayasa Mahkemesi üyeliği için Yargıtay’da yapılacak seçim aralık ayının başında yapılmalıydı. Görünürde ‘salgın’ nedeniyle bu seçim ertelendi fakat pek çok kişi bunun Sayın Fidan’ın seçilmesi için yapıldığını söyledi. Çok kişi bu erteleme sürecinde diğer adayların adaylıktan çekileceklerini iddia etti. Bu iddialar gerçekten de doğru çıktı.

* İki hafta sonra, salgın hâlâ devam ediyorduama Yargıtay seçimini yaptı. Sayın Fidan, 107 oy gibi en yakın rakibinden 42 fazla oy aldı ve aday gösterildi. Yargıtay üyeleri arasında, yeterince tanımadıkları en azından mesailerinin bulunmadığı bir kişiye bu kadar çok oy çıkması sıra dışı görüldü.