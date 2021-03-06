Kritik hastalara aşı önceliği verilmesi istendi
Kritik hasta olarak yaşamlarını sürdüren böbrek nakli olmuş hastalar, diyaliz hastaları ve kanser hastaları salgından korunmak için 1 yıla yakın süre izole bir hayat yaşıyorlar. Salgın riskinden dolayı aşıda öncelik bekliyorlar.
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gazetemize ulaşan böbrek nakli olmuş hastalar, diyaliz hastaları ve kanser hastaları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıla yakın bir süredir izole bir hayat yaşadıklarını ve koronavirüse karşı aşı sırasında öncelik beklediklerini aktardı.
Böbrek nakli olmuş bir hasta, durumunu “Bir yıldır köydeyim. İzole yaşıyorum. Nakil geçirmiş insanlar aşılanmıyor. Aldığımız organları vücut reddetmesin diye bağışıklık düşürücü ilaçlar kullanıyoruz. Bir mikrop kapmada ölümcül hasta oluruz. Grip bile olmamak gerekiyor” sözleriyle aktardı.
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Bu hastalara tabii ki öncelik sırası verilmeli. Şu anda bir aşılama tablosu oluşturulmuş durumda. Sorunumuz, aşının yavaş yapılıyor olması” dedi.
“ASIL SORUN AŞIDAKİ YETERSİZLİK”
Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ise aşı programında 2. aşamada risk faktörlerinin önceleneceğini belirtti. Her hastalığın özel olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Bulut, “Asıl sorun aşıdaki yetersizlik” diye konuştu.
Bilim Kurulu’nun da kanser ve nakil olmuş hastaların öncelikli olarak aşılanması için çalıştığı öğrenildi.
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