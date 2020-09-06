Kriz yandaş sendikanın araştırmasında da kabul gördü

06 Eylül 2020 Pazar, 15:29

Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgınıyla mücadelede yürüttüğü sürecin, salgın riskiyle doğrudan karşı karşıya bulunan sağlık emekçileri nezdinde de başarılı olmaktan uzak olduğu AKP’ye yakınlığıyla bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu’na (Memur- Sen) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası’nın (Sağlık-Sen) hazırladığı “Covid-19 ile Mücadelede Sağlık Çalışanları Araştırması"nda da ortaya konuldu.

Memur-Sen araştırmasında, sağlık çalışanlarının pandemi öncesinde haftalık 40 saat ve üzeri çalışma oranının yüzde 22 olduğu ama pandemiyle birlikte bu rakamın yüzde 75,8’e yükseldiği bulgusuna yer verildi. Sağlık çalışanlarının nöbet tutma oranlarının ise yüzde 43,2’den yüzde 64,3’e yükseldiği belirtildi.

OLUMLU BULAN SADECE YÜZDE 6

İktidarın salgın süresince sağlık çalışanlarına yönelik ek ödemelerle ilgili aldığı kararı olumlu ve yeterli bulan sağlık çalışanlarının oranı yüzde 6,6 da kaldı.

YÜZDE 93 YORGUN

Araştırmada, 18 yaş altı çocuğu olan sağlık çalışanlarından çocuklarının bakımıyla ilgili kısmen ya da tamamen sorun yaşadığını söyleyenlerin oranı yüzde 67,1 olurken sağlık çalışanlarının yüzde 63'ü 6 saat veya daha az uyuduğunu ve yüzde 93,8’i ise yorgun veya çok yorgun olduğunu söyledi.

YÜZDE 55’İNİN ARKADAŞI HASTA

Sendikanın araştırmasında, pandemi hastanesinde çalışanların yüzde 55,7’sinin çalışma arkadaşlarına Covid-19 teşhisi konduğu ve bu bulgunun pandemi hastanelerinde artan yüksek bulaş riskini gözler önüne serdiği de belirtildi. Çalışma arkadaşlarında Covid-19 görülme oranının en yüksek yüksek olduğu birimler ise yüzde 65,7 ile hastane acil servis, yüzde 64,8 ile yoğun bakım ve yüzde 62,2 ile ameliyathaneler olarak açıklandı.

SAĞLIKTA BULAŞMA ORANI 10 KAT FAZLA

Araştırma sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının bulaşma oranının yüzde 3,9 olduğu, bu oranın Türkiye’nin bulaş oranından 10 kat daha fazla olduğu ifade edildi. Aynı zamanda sağlık çalışanlarının ailelerinin de yüksek risk altında olduğu araştırma sonuçlarına yansıdı.



