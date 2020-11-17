Krizi aşmak için demokrasi ve hukuk diyen AKP iktidarı, soruşturma ve yasaklara çabuk döndü

17 Kasım 2020 Salı, 06:00

İçişleri Bakanlığı, İzmir depremine ilişkin belediye başkanlarına açıklama yapmaması için uyarı yazısı gönderdi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Kriz yaşanır, konuşma! Hak çiğnenir adalet arama! Bu zihniyetin son ürünü; İzmir’de deprem gerçeğini, İzmirliler için önlemleri ve yardımları konuşmayı, belediye başkanlarımıza yasaklamak oldu” tepkisini gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, uzmanlar tarafından “İstanbul’u geri dönüşü olmayan felakete sürükleyecek proje” olarak nitelenen Kanal İstanbul projesine karşı yaptığı kampanya nedeniyle soruşturma açıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı ise “Devletin egemenlik yetkisine ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın ilkesi gereği” araştırma yapıldığı ve İmamoğlu’nun müfettişler tarafından ifadeye çağrıldığı belirtildi.

İmamoğlu ise “Kanal İstanbul benim için devlet projesi değil” dedi. İBB Başkanı İmamoğlu, dün Beyoğlu’nda düzenlenen Piyalepaşa KİPTAŞ evleri anahtar teslim törenine katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan girişimin sorulması üzerine İmamoğlu, “Kamu kaynağı kullanıp, kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz. Depremle yatıp kalkıyoruz. Deprem, bizim için kıymetli bir konu. Burada zayıf, oturulamayan evlerden insanları oturulabilir evlere taşıyoruz. Kamu kaynağı böyle kullanılır” dedi.

Yazılı ifadesini ne zaman vereceğine ilişkin soruya ise Ekrem İmamoğlu, “Cuma gününe daha var. Hukuken inceliyoruz” yanıtını verdi. “Kanal İstanbul devlet projesi midir” sorusuna da İmamoğlu, “Kanal İstanbul benim için devlet projesi değil” ifadesini kullandı.

BU HAFTA ÖNEMLİ

Koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla yaptıkları görüşmenin anımsatılması üzerine İmamoğlu, “Ne yazık ki can kaybı yüksek.

Verilen sayılarla çelişen bir sayı söz konusu İstanbul’da. Özellikle bu hafta için yani önümüzdeki hafta, bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın çalıştığı Bilim Kurulu’nun ortaya koyacağı tavsiyeye göre de kararlar alacaklarını söylediler. Biz de hazırlık yapıyoruz.

Vaka sayısı nisan, mayıstan 2 - 3 kat yukarılarda. Bakanın yapacağı açıklamalar ile ilgili biz bu haftayı önemsiyoruz” dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA ‘KONUŞMA’ YASAĞI

İçişleri Bakanlığı, İzmir’de valilik dışındaki belediyeler dahil kamu görevlilerini depremle ilgili “açıklama” yapmamasını istedi.

İçişleri Bakanlığı, AFAD üzerinden kamu kurumlarına gönderdiği yazıda, “Yaşanan hadiselerin ilk anda verilen ve teyitli olmayan bilgiler kamuoyunda yanlış anlaşılmalara, vatandaşlarımızda paniğe ve spekülasyona neden olduğunu, bu sebeple afet bölgesinde kriz iletişiminin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından açıklamaların valiliklerimiz tarafından yapılmasını, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız ve diğer kamu görevlilerimiz tarafından basın yayın organlarına açıklama yapılmaması hususunu bildirmiştir” denildi.

Karara tepki göstere CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Kriz yaşanır, konuşma! Hak çiğnenir adalet arama! Hırsızlık yapılır görmezden gel! Salgın olur vatandaşa yardım yapma! Bu zihniyetin son ürünü; İzmir’de deprem gerçeğini, İzmirliler için alınacak önlemleri ve yapılacak yardımları konuşmayı, belediye başkanlarımıza yasaklamak oldu... Sizden icazet alacak değiliz. Bu genelge geleneğini ayaklar altına alan, zalimlik ve tek adamlık anlayışının bir ürünüdür ve bizler için yok hükmündedir. Başkanlarımız gerçekleri paylaşmaya devam edecekler” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: BÖLÜCÜLÜKLE SUÇLAMADIK

İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu’na “Ya Kanal Ya İstanbul” afişleri nedeniyle soruşturma açılmasına ilişkin “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul projesine kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun “devlet projesi” olarak uygulamaya konulan Kanal İstanbul aleyhine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliği kullanılarak afişler bastırmasının ve şehrin değişik yerlerine astırmasının araştırıldığı belirtilerek “Gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir” denildi.

Anayasaya göre belediyelerin “İdarenin Bütünlüğü ilkesi”ne uymak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, “Ya Kanal Ya İstanbul’ şeklinde bir afişle uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve ‘devletin egemenlik yetkisine ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın idarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek sorumlular hakkında araştırma, gerek görülmesi halinde ön inceleme yapılması hususlarının yer aldığı görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Olayın İmamoğlu özelinde olmadığı belirtilen açıklamada, “Mülkiye müfettişimiz tarafından 9 Kasım’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’ndan ifade talebinde bulunulmuş, talep yazısında onayda yer alan konular tekrarlanarak kendisinden 7 gün içinde yazılı ifadesini vermesi istenmiştir.