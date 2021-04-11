'Krizin sorumlusu Erdoğan'

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin yaptığı ankette ekonomiye ilişkin kötümserlik ön plana çıkarken, yaşananların sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösterildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2021 Pazar, 09:10
'Krizin sorumlusu Erdoğan'
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Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, 27 ilde 3 bin 40 kişiyle görüşerek hazırladığı mart ayı raporunu açıkladı.

Katılımcılara, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi, ekonomik durum, aşı gündemine ilişkin sorular yöneltildi. Araştırmada katılımcıların yüzde 46.1’i “Ekonomik durumun sorumlusu” olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gösterdi. Katılımcıların yüzde 74.5’i ekonominin “daha kötüye gideceği” yönünde görüş bildirdi.


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