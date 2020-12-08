Krosta olimpiyat şoku
Kros branşının 2024 olimpiyatlarında yer almaması, atletizm kamuoyunu hayal kırıklığına uğrattı.
Türkiye Atletizm Federasyonu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) 2024 Paris Olimpiyatları için açıkladığı branş listesinde krosa yer vermemesinin, atletizm kamuoyunu hayal kırıklığına uğrattığını bildirdi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, kros branşının en son 1924 Paris Olimpiyatları programda yer aldığı anımsatılarak, "Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) bir asır sonra kros yarışmasının yeniden olimpik yarışma programına alınması için gösterdiği çaba karşılık bulamadı. Dünya Atletizm Birliği, yaptığı basın açıklamasında, IOC’nin yeni açıkladığı 2024 Olimpiyatları branş çizelgesinde yer almasını bekledikleri kros yarışının bulunmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti." denildi.
Açıklamada, yeni programda 50 kilometre yürüyüş branşının da listeden düşürüldüğü belirtildi.
Atletizmde 23 erkek, 23 kadın branşının yanı sıra iki de karışık yarışma yapılacağı bildirildi.
Karışık yarışmalardan ilkinin, Doha 2019'da da gerçekleştirilen 4×400 metre karışık bayrak müsabakası olacağı ifade edildi. Yapılacak görüşmelerin ardından daha sonra açıklanacak diğer branşın ise "karışık yürüyüş takım" müsabakası olması önerildiği kaydedildi.
Öte yandan, atletizmde 2024 Paris Olimpiyatları'na 48 branşta 905'i kadın toplam 1810 sporcunun katılacağı belirtildi.
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