KRT TV ve ANKA Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Atabaş trafik kazası geçirdi
KRT TV ve ANKA Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fırat Atabaş ve eşi Pelin Atabaş trafik kazası geçirdi. Bir kamyonun aracına çarpması sonucu yaralanan Ali Fırat ve Pelin Atabaş, Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı, doktorları sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
KRT TV ve ANKA Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fırat Atabaş ve eşi Pelin Atabaş, Ankara’da trafik kazası geçirdi. Kaza; Beytepe Mahallesi’nde trafik ışıklarında bekleyen Ali Fırat ve Pelin Atabaş’ın aracına, bir kamyonun çarpası ile meydana geldi. Kamyonun, 6-7 araca da aynı şekilde çarptığı görüldü. Kazada, farklı araçlardaki 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ali Fırat ve Pelin Atabaş’ın doktorları sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
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