Kruse Fenerbahçe'den dünyaları istiyor!

21 Haziran 2020 Pazar, 09:04

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, kafa olarak futboldan kopmuş durumda. 32 yaşındaki Alman futbolcunun yeşil sahalara veda etmek istediğini sarı-lacivertli kulüpten alacağı paraya bağlaması dikkat çekti.

Kruse, “Fenerbahçe'den alacağım parayla artık futbol oynamaktan kurtulurum. FIFA'dan çıkacak sonuca göre futbol hayatıma nokta koyabilirim” ifadelerini kullandı.

Alman orta sahanın geçmiş alacakları 1.6 milyon Avro. 2 yıllık sözleşme içindeki 6 milyon Avro'yu da talep eden Kruse'nin Fenerbahçe'den beklediği para 7.6 milyon EAvo.

1.6 milyon Avro'yu peşin isteyen 32 yaşındaki futbolcu, dört gözle FIFA'dan çıkacak kararı bekliyor. FIFA, Alman futbolcuyu haklı bulursa sarı-lacivertlilerin kasasından yüklü bir para çıkacak.

Öte yandan Werder Bremen, Kruse'nin transferini düşünmüyor.

Kaynak: Sözcü