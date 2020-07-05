Küba: İsrail'in Batı Şeria'da ilhak planı yasadışıdır!

05 Temmuz 2020 Pazar, 18:03

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla; İsrail'in bölgede çatışma riskini arttıracak Batı Şeria'daki ilhak planlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, tek çözümün 1967 öncesindeki sınırlarında bir Filistin Devleti olduğunu söyledi. Açıklama, Tel Aviv'in Batı Şeria'daki Filistin bölgelerinin yüzde 30'unu ilhak etme kararının uluslararası kamuoyunca kınandığı bir bağlamda geldi.

Birgün'de yer alan habere göre, Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi resmi yayın organı Granma'da yayınlanan açıklamada, "siyonist devletin Filistin halkına bu saldırısının yasadışı olduğu" belirtiliyor. Israil'in Filistin halkının bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkını ihlal ettiği ve bunun Arap nüfusu açısından ekonomik darboğaz ve sıkıntılara sebep olacağı açıklanıyor.

İlhakın Filistin halkı için Güney Afrika'da bir dönem uygulanan apartheid anlamına geleceği belirtilirken, Filistin halkının İsrail devletince kuşatılıp dış dünyadan izole edileceği öngörülüyor. Öte yandan apartheid, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsüne göre insanlığa karşı suç olarak değerlendiriliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise "Eğer gerçekleştirilirse, bu ilhak uluslararası hukukun daha ciddi bir şekilde ihlal edilmesi anlamına gelecek, iki devletli çözüm ihtimaline ciddi anlamda zarar verecek ve yeniden başlayan görüşme sürecini sekteye uğratacaktır. İsrail hükümetini ilhak planlarını terk etmeye çağırıyorum" şeklinde konuştu.