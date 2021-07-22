Küba'da hükümet karşıtı protestolar: ABD’den yaptırım sinyali

22 Temmuz 2021 Perşembe, 09:22

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Küba'da hükümet karşıtı protestolara katılan göstericilere "baskı" nedeniyle yaptırımların ele alındığını açıkladı.

Price, "Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin Kübalı yetkilileri barışçıl protestolara katılan göstericilere yönelik şiddet, baskı ve insan hakları ihlallerinden sorumlu tutma yollarını araştırdığını" belirtti.

Küba hükümeti, protestoların ABD’nin finanse ettiği paralı askerler tarafından organize edildiğini ve bu kişilerin ekonomik ambargoya destek verdiğini belirtmişti.

