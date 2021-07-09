Küba’dan aşıda yeni haber: Soberana 2’nin etkinlik sonucu açıklandı

09 Temmuz 2021 Cuma, 14:59

Küba’dan yapılan açıklamada koronavirüse karşı geliştirilen Abdala aşının ardından 'Soberana 2' Covid-19 aşısının da etkinlik oranı açıklandı. İki doz uygulanan Soberana 2 aşısının geç aşamadaki klinik deneylerinde yüzde 91,2 etkinliğe sahip olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama BioCubaFarma tarafından yapıldı. Küba'nın biyoteknoloji sektörü, ülkede kullanılan aşıların yüzde 80'ini üreten ve bazılarını ihraç eden uzun bir aşı geliştirme geçmişine sahip. Komünizmle yönetilen Küba, Latin Amerika ve Karayipler'de koronavirüs aşısını başarıyla geliştiren ilk ülke oldu.

Ülkede hali hazırda 5 ayrı koronavirüs aşısı geliştirme çalışması sürdürülüyor. Ancak son olarak Faz 3 deneme sonuçları açıklanan Abdala ve Soberana 2 aşılarının ülkede acil kullanım onayı alması ve onay için Dünya Sağlık Örgütü’ne de gönderilmesi bekleniyor.

Geliştirilen aşıların depolanması ve taşınmasının da daha kolay olduğu biliniyor.