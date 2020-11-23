Küçük Irmak’ın ölümünde iki hastane kusurlu
Gaziosmanpaşa’da düşme sonucu karnına demir batan Irmak Eten (9) iki hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin açtığı ‘ihmal’ davasında mahkeme Eten’in tedavi gördüğü iki hastaneyi de kusurlu bularak Sağlık Bakanlığı’nı tazminata mahkûm etti.
9 yaşındaki Irmak Eten, 29 Ekim 2014’te, evinde, korkuluk demirinin üstüne düşerek karın boşluğundan yaralandı. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Eten, Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Acilen ameliyata alındı. Hastanede tedavisi süren çocuk, 13 Kasım’da yaşamını yitirdi.
Doktorların ihmali olduğu iddiasıyla Bakırköy 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. “Taksirle ölüme neden olma” suçundan yargılanan 7 doktor beraat etti. Kararda yer alan, “Zamanında tanı koyulabilseydi hastanın yaşayabileceği” ifadeleri üzerine acılı aile tazminat davası açtı.
İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Eten’in ölümünde iki hastanenin hizmet kusurunun olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı’nı tazminata mahkûm etti. Acılı aileye 100 bin TL manevi, 70 bin TL ise maddi tazminat ödenmesine karar verildi.
Dosya Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi’ne gitti. Daire Eten’in ölümüne ilişkin mahkemenin verdiği kararı onadı. Dosya şimdi Danıştay aşamasında.
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