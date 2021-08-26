Küçük Ömer boğazındaki delikten kurtulacak
20 ay önce leblebinin boğazını tıkaması sonucu nefessiz kalan, götürüldüğü hastanede duran kalbi yeniden çalıştırılan 2,5 yaşındaki Ömer Asaf, yatağa mahkum kaldı.
Darıca'da yaşayan Handan ve Ferhat Koçak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Ömer Asaf, 7 Ocak 2020 tarihinde evde leblebi yuttu. Çocuğunun nefes alamadığını gören Ferhat Koçak, sokağa çıkarak yardım istedi.
Bir komşusunun otomobiliyle Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmek için yola çıkarılan Ömer Asaf'ın, yolda kalbi durdu. Hastanede doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Ömer Asaf, ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 45 gün yoğun bakım ünitesinde, 18 gün de çocuk servisinde tedavi gören Ömer Asaf, taburcu edildi.
BOĞAZINDA AÇILAN DELİKTEN KURTULUYOR
Baba Ferhat Koçak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Bunu da başardık. Allah'ın izniyle birkaç operasyona daha gireceğiz ve inşallah sonu mutlulukla bitecek. Bu süreçte sizlerin duasına ihtiyacımız var. Yarın özel bir hastanede trakeostomiden (boğazındaki delik) kurtulacağız.
Bunun için birkaç operasyona gireceğiz, lütfen kalben dualarınızı eksik etmeyin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ayrıca oğlumun iyileşme sürecinde hayırsever vatandaşların verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.”
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