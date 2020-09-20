Küçükçekmece'de bir kişi kapkaç suçundan, kardeşi ise cinsel istismardan tutuklandı
Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bir kişi. yolda yürüyen kadının elindeki cüzdanı kaparak kaçtı. Olayı araştıran polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda şüphelinin Necmi D. (28) olduğunu belirledi ve düzenlediği operasyonda onu evinde yakaladı.
Yapılan çalışmaların devamında polis, Necmi D.'nin kardeşi Arif S. D.'nin (23) de bir evin önünde oyun oynayan iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu ve aynı evin önünde cep telefonunu çaldığını tespit etti. Necmi D. 'Kapkaç' suçundan, yakalanan Arif S. D. ise 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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