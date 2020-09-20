Küçükçekmece'de bir kişi kapkaç suçundan, kardeşi ise cinsel istismardan tutuklandı

20 Eylül 2020 Pazar, 14:13

Yapılan çalışmaların devamında polis, Necmi D.'nin kardeşi Arif S. D.'nin (23) de bir evin önünde oyun oynayan iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu ve aynı evin önünde cep telefonunu çaldığını tespit etti. Necmi D. 'Kapkaç' suçundan, yakalanan Arif S. D. ise 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.