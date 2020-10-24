Küçükçekmece'de kadın cinayeti: Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü
Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi'nde S.Ü. ile kocası M.Ü. arasında tartışma çıktı. M.Ü., tartışma sırasında eşi S.Ü.'yü defalarca bıçaklayıp öldürdü. Karısını öldüren koca polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Mehmet Akif Mahallesi 3. Sakarya Sokaktaki 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede gece saatlerinde meydana geldi. S.Ü. ile kocası M.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ü. eşi S.Ü.'yü defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan kadın ağır yaralandı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede S.Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, eşini öldüren M.Ü.'yü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Bina sakinlerinden cinayetle ilgili bilgi alan ekipler, dairede incelemelerde bulundu. Kocası tarafından öldürülen kadının cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından ambulansla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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