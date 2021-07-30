Küçükçekmece'de kadının imdat çığlığına gelen esnaf hırsızı böyle yakaladı
Küçükçekmece'de, kaldırımda bekleyen kadının elindeki cep telefonunu çalmaya çalışan kişi, yardım çığlığını duyarak gelen esnaf tarafından yakalandı.
Olay, dün saat 17.10'da Gültepe Mahallesi Belli Sokak üzerinde meydana geldi. Bir kişi, kaldırımda bekleyen kadının elindeki cep telefonunu çaldı.
Telefonla yetinmeyen şüpheli kadının çantasını da çalmak için hamle yaptı. Kadının yardım çığlığını duyan çevre esnafı Sinan Yıldırım, koşarak gelip, şüpheliyi yakaladı. Toplanan çevredekiler, bir süre darp ettikleri şüpheliyi polis gelene kadar oyun salonunda tuttu. Bir şey olmamış gibi oyun salonundaki bilgisayarda oyun oynayan şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
"İMDAT DİYE BAĞIRMASINA ÇIKTIM"
Kadının yardım çığlıklarına koşarak şüpheliyi yakalayan Sinan Yıldırım, "Karşıda bir kadın vardı, onun 'imdat' diye bağırmasına çıktım. Dışarıya çıktığımda telefonu almıştı, çantasını zorluyordu. Onu görünce, ben de şüpheliye saldırdım. Daha sonra da esnaf arkadaşlar çıktı. Sonrasında da polise haber verdik. Polis şüpheliyi aldı, götürdü" dedi.
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