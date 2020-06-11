Küçülme derinleşebilir

11 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) haziran ayı “Ekonomik Görünüm Raporu”nda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4.8 küçüleceği öngörüldü.

Salgında ikinci dalganın yaşanması durumunda ise bu küçülmenin yüzde 8.1’e çıkabileceği tahmini yapıldı.

Pandeminin “yüzyılın en büyük barış zamanı ekonomik krizini” tetiklediğini belirten OECD’ye göre, aşı olmadığı sürece politika yapıcılar ip üzerinde yürümeye devam edecek.

Raporda, ikinci dalganın yaşanmayacağı senaryosunda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 6 daralacağı ve gelecek yıl yüzde 5.2 genişleyeceği öngörüldü. İkinci dalganın gelmesi halinde ise küresel ekonominin bu yıl yüzde 7.6 küçüleceği, 2021’deki büyümenin yüzde 2.8 ile sınırlı kalacağı ifade edildi.