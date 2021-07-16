Kudüs’te 2 bin 700 yıllık domuz iskeletine rastlandı

16 Temmuz 2021 Cuma, 18:04

Kudüs’ün City of David antik şehrinde Tapınak Tepesi’nin yakınlarındaki 2 bin 700 yıllık bir binada domuz kalıntılarına rastlandı.

Buluntuları New Eastern Archeology dergisinde paylaşan Dr. Joe Uziel, Yahudi kanunlarında domuz tüketiminin yasak olmasına rağmen hayvanın yüksek ihtimalle tüketilmek için orada bulunduğunu aktardı.



Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Dr. Uziel “Doğu yamaçlarını kazarken ‘İlk Tapınak’ dönemi diye bilinen Demir Çağı'nın ikinci yarısından kalma bir yapıyı açığa çıkardık. Odalardan birini ortaya çıkarırken yerdeki kırılmış hazneler ve duvarın arasında sıkışmış hayvan iskeletini bulduk” dedi.

İLK BAKIŞTA TANIYAMADILAR

Hayvanı ilk bakışta iskeletinden tanıyamadıklarını söyleyen Dr. Uziel, arkeozooloji uzmanı Dr. Sapir-Hen’e sorarak hayvanın domuz olduğunu öğrendiklerini açıkladı. Arkeolojistler, hayvan iskeletinin bulunduğu odanın yemek hazırlamak için olduğunu belirttiler.

Bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkan hayvan iskeletlerinin yüzde 2’sini domuz iskeletleri oluşturuyor. Bu buluntular domuz eti yemenin yasak olmasına rağmen bazı insanların tercih ettiğine işaret ediyor.