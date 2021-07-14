Üç cinsiyete sahip alg türü keşfedildi
Japon bilim insanları, Pleodorina starrii adındaki yeşil alg türünün üç ayrı cinsiyeti olduğunu ve hepsinin diğer tüm türlerle üreyebildiğini keşfetti.
Tokyo Üniversitesi'nden araştırmacılar, alglerin cinsiyet sistemlerinin nasıl işlediğine dair yeni bir keşif yaptı.
Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre bilim insanları, tatlı sularda yaşayan Pleodorina starrii isimli alg türünün dişi ve erkek dışında üçüncü cinseyete sahip başka bir türünün daha olduğunu ortaya koydu.
Hem dişi hem de erkek üreme organlarına sahip alglerin cinsiyet tanımına ise 'biseksüel' ismi verildi.
DİĞER TÜRLERLE BİRLEŞEREK ÜRÜYOR
Sonuçları Evolution dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, her üç alg türü de diğer türlerle birleşerek üreyebiliyor. Araştırma, Tokyo Üniversitesi'nden Doçent Hisayoshi Nozaki'nin 2007-2013 arası tatlı sulardan topladığı alglerle gerçekleştirildi.
Araştırmayla ilgili basın açıklaması düzenleyen Nozaki, "Bu bulgu, arazi toplama gezilerine çıkma konusundaki çok uzun süreli deneyimimiz ve alg yetiştirme uygularımız sayesinde mümkün olmuştur" dedi.
Alglerin erkek versiyonu 2006 yılında aynı ekip tarafından keşfedilmişti. 2010'da ise dişi versiyon keşfi gerçekleşmişti.
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