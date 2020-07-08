Küle dönmüş arazilerini görünce yıkıldılar

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Önceki gün saat 14.50’de çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan mücadele sonrası dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Eceabat’ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlar, gelişmeleri kaygıyla izledi. Alevlerin sardığı ormanlık alanların yanı sıra köylülerin ekili ve hasat yapılacak tarlaları da zarar gördü. Dumanların etkisini yitirdiği bölgede yanan ağaçlar ve buğday tarlalarında günün ağarmasıyla yangının verdiği zarar, ortaya çıktı.

Kumköy’deki, yangında buğday tarlasının yandığını gözyaşı dökerek anlatan Fatma Gülen, “Yangın buğday tarlamızı yaktı, çok üzgünüm. Çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Allah’a şükür canımıza bir şey olmadı. Buğday tarlamızdan rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu” dedi.

Bölgede inceleme yapan ve soğutma çalışmalarının birkaç gün sürebileceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise 450 hektar orman alanının yanı sıra hasat edilen ve henüz edilmeyen tarım alanlarının da zarar gördüğünü açıkladı. Geçen sene ve bu yıl kıyaslaması yaptıklarında, bu sene çok daha fazla yangın çıkmasına rağmen çok daha az yanan alan olduğuna değinen Bakan Pakdemirli özetle şunları söyledi: “İnşallah böyle gider. İnşallah bu yangınımız son olsun, diyelim. Şu ana kadar yaklaşık 450 hektar alanımız etkilenmiş gözüküyor. Kesin tespitler yangın tamamen söndürüldükten sonra yapılır. Ağaçların haricinde tarım arazilerinde de hasarların olduğunu görüyoruz. Ağırlıklı olarak hasat edilen arazilerde bazı hasarlarımız oldu.”