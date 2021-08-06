‘Kültür Hattı’ eğitimlerine başvurular açıldı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı, “Kültür Hattı” projesi kapsamında bir dizi eğitim programı düzenleyecek.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi bağlamında Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) ortaklığında hayata geçirdiği “Kültür Hattı” projesi kapsamında, ekim-kasım-aralık aylarında bir dizi eğitim programı düzenlenecek. Türkiye genelinden başvurulara açık olan program, farklı kentlerde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin gelişimine odaklanıyor. Eğitim programlarına son başvuru tarihi 30 Ağustos.
Kültür Hattı projesi kapsamında farklı bölgelerden katılımcılar için yapılacak beş günlük çevrimiçi eğitim programına dair açık çağrı projenin web sitesi “www.kulturhatti.org” üzerinden duyuruldu. Eğitim programları, kültür profesyonellerinin kültür politikaları ve yönetimi alanındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılmasını ve farklı şehirlerden uzmanlar arasında etkin bir iletişim ağının geliştirilmesini hedefliyor.
Süreç sonunda seçici kurul tarafından belirlenecek kişiler eğitimlere katılmaya hak kazanacak. Katılımcılar 27 Eylül Pazartesi günü www.kulturhatti.org üzerinden açıklanacak.
İHTİYAÇ ANALİZİ YAYINDA
Proje kapsamında, kültür-sanat alanında çalışanların ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir saha araştırması da yapıldı. Aralık 2020 - Ocak 2021 döneminde Türkiye’nin 68 ilinden 446 kültür-sanat kurumu ve kültür profesyonelinin katıldığı ihtiyaç analizinin özetine www.kulturhatti.org üzerinden ulaşılabiliyor.
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