Kültür sanat kurumlarına ekolojik dönüşüm çağrısı
Dünyayı bekleyen en büyük tehlike, iklim krizi. 2020’de Antarktika’da sıcaklık 20 dereceyi aşarak rekor kırdı, Amazon’da ormansızlaşma 10 yüksek seviyesine ulaştı, Avustralya’da iki yıl önceki yangınlar hâlâ akıllarda...
Bütün bunlar yaşanırken gazetemizin dünkü sayısında sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’ye çağrısıyla ilgili bir haber yer aldı. Paris Anlaşması’nı imzalayan 197 ülke arasında anlaşma için harekete geçmeyen 6 ülke arasında Türkiye de yer alıyor. Anlaşma, sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmayı ve 1.5 dereceyle sınırlandırmayı amaçlıyor.
İklim kriziyle ilgili bir çalışma da İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültür politikaları çalışmaları kapsamında 2011’den bu yana yayımladığı raporlara bir yenisini ekledi. “Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat” başlıklı raporun sorusu şu: “Kültür-sanat ekolojik dönüşümde nasıl bir rol oynayabilir?” Raporda kültür sanat kurumlarının kendi ekolojik ayak izlerini düşürebileceği gibi yaratıcı kapasiteleri harekete de geçirebileceği vurgulandı.
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