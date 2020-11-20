Kültür ve sanat yeni yasaklarla, yeni koşullarda devam ediyor

20 Kasım 2020 Cuma, 06:00

Sihirli Flüt unvanlı sanatçı Şefika Kutluer adına düzenlenen festivalin 11’incisi bu sene 18 Kasım-27 Aralık tarihleri arasında yapılıyor.

Bu sene festival, çevrimiçi değil, yine canlı ve seyircili olacak. Festivalin açılışı Portekiz’den gelen gitar sanatçıları eşliğinde (Artur Caldeira, Daniel Paredes) Şefika Kutluer tarafından Kapadokya Eleni Kilisesi’nde yapıldı.

Kutluer ve müzisyenler konserde “Klasik’ten Latin’e” temalı bir resital sundu. Yoğun ilgi gören bir saatlik konser, seyircilerin yoğun isteği üzerine 80 dakikaya uzatıldı.

Ankara’da doğan festival, son yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ankara dışına da taşınıyor. Kapadokya’nın yanı sıra Aydın ve Tarsus gibi Anadolu’nun farklı köşelerine ulaşıyor.

Bu sene Festival’e Portekiz, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye’den sanatçılar katılacak. Ayrıca Şefika Kutluer’in yeni çıkacak solo CD’sinin dünya prömiyeri olacak.

Kapadokya’da yapılan konser, bugün Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu’nda (20.00), 22 Kasım’da da Devlet Opera Ve Balesi Ankara Opera Sahnesi’nde tekrar edilecek.

Ankara’daki bu konser, 65 yaş üstü dinleyicilere de hitap etmek için saat 14.00’te düzenlenecek.

ÖĞRETMENLER İÇİN...

Şefika Kutluer, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserde saat 19.00’da sahneye çıkacak.

Kutluer’e Ankara Yaylılar Topluluğu eşlik edecek. Eski Sovyetler Birliği ülkeleri müzisyenlerinden oluşan Ankara Yaylılar Topluluğu üyeleri halen Bilkent Senfoni Orkestası’nda ve Bilkent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorlar ve hepsi Rus ekolü ile yetişmiş uzmanlar.

Festivalin kapanış konseri, Tarsus’un Kurtuluş Günü olan 27 Kasım’da St. Paul Kilisesi’nde yapılacak. Şefika Kutluer, burada orkestra eşliğinde konser verecek.

YENİ ALBÜM LANSMANI

Öte yandan, 6 Aralık’ta ise Şefika Kutluer’in yeni solo CD’sinin dünya lansmanı yapılacak. Konser 65 yaş üstü dinleyiciler için saat 14.00’te Ankara Opera Sahnesi’nde olacak.

Kutluer bu albümünde flüt repertuvarının en önemli solo eserleri ile birlikte annesi için yaptığı bir besteyi de seslendiriyor. Kutluer, annesine adadığı bu albümün ismini de “Melek Anneme Ağıt” olarak belirledi.

Albümde ayrıca Âşık Veysel’in “Uzun İnce bir Yoldayım” adlı eseri Kutluer’in özel yorumu ile yer alıyor. Ankara Opera Sahnesi’nde konserin ardından albüm tüm dünyada ve Türkiye’de dağıtılmaya başlanacak.

Festivalde konserlerin oturma düzeni ve saatleri pandemi kurallarına uygun olarak ayarlanıyor. Detaylı bilgi ve konser programı “www.sefikakutluerfest.com” adresinde. Biletler Biletix’te satışta.

DEVLET TİYATROLARI’NDA SAAT DEĞİŞİKLİĞİ

Devlet Tiyatrolar’ında cumartesi günleri saat 19.30’da başlayacak gösterimler, 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren daha erken başlayacak.

Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre, yerleşik ve turne sahnelerinde cumartesi günleri saat 19.30’da başlayacak gösterimlerin başlama saatleri, 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren salgın tedbirleri nedeniyle 15.00’e alındı.

‘OPERET GECESİ’NİN SAATİ DEĞİŞTİ

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), 21 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde vereceği “Operet Gecesi” konserinin saatinin değiştiğini açıkladı.

Konser saat 15.00’te Opera Sahnesi’nde yapılacak. Orkestra şefi Andrea Solinas, soprano Funda Saltaş Ateşoğlu, Görkem Ezgi Yıldırım, mezzo soprano Ezgi Karakaya, tenor Ayhan Uştuk ve bariton Arda Aktar’ın sahneye çıkacağı konserde “Yarasa”, “Şen Dul”, “Çardaş Prensesi” ve “Tebessümler Diyarı” operetlerinden en sevilen aryalar seslendirilecek.

Konser hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni yapılacak.

İDOB’UN KONSERLERİ SÜRÜYOR

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, konserlerini pandemi kuralları çerçevesinde izleyiciyle buluşturmayı sürdürüyor.

Yaklaşık 50 dakika sürecek olan “Bale Gala” isimli konserler bu akşam ve 3 Aralık’ta saat 20.00’de. 24, 28 Kasım ve 5 Aralık saat 16.00’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde verilecek.. “Uyuyan Güzel”, “Kuğu Gölü”, “Paquita”, “Don Kişot”, “Giselle”, “Diana ve Acteon”, “Dört Mevsim”, “Fındıkkıran”, “Le Corsaire”, “La Bayadére” balelerinden bölümler bu “Bale Gala” programında yer alacak eserler.

Bu eserlerin bazılarına Azeri piyanist Mushfig Quliyev eşlik edecek.