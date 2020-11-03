Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ayasofya için tazminat ödenmeyecek

03 Kasım 2020 Salı, 02:00

TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, “2018 yılındaki ihaleyi kazanarak 9 yıl boyunca Ayasofya’nın gişe gelirlerini toplayacak Sicpa isimli şirket ile olan sözleşme devam etmekte midir? Sözleşmeden kaynaklı bir tazminat ödemesi yapılacak mıdır” sorularını yöneltti. Önergeye yanıt veren Ersoy, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesiyle, İsviçreli şirketle 54 müze ve örenyerinin işletmesi için yapılan sözleşme kapsamı dışına çıktığını belirtti. Ersoy, “Firmaya herhangi bir tazminat ödemesi söz konusu değildir” dedi. l ANKARA